انت الان تتابع خبر السعودية تحتجز 9 عراقيين والبرلمان يتحرك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المالكي في وثيقة وردت لـ الخليج 365، ان "هناك 9 عراقيين محتجزين في السعودية منذ اشهر دون الإعلان عن التهم الموجه اليهم".

ووجهت سؤالا الى الخارجية بالقول "ما صحة قيام السلطات السعودية باحتجاز عراقيين معتمرين او حجاج لمجرد وجود منشورات في هواتفهم تتعارض مع قوانين السعودية".