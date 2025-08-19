انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية لسفراء دول عربية وإسلامية: المأساة في غزة تستدعي موقفاً موحداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن "رشيد، استقبل اليوم، في قصر بغداد، عددًا من سفراء ورؤساء بعثات الدول العربية والإسلامية المعتمدة لدى العراق، حيث جرى استعراض مستجدات الأوضاع المحلية والدولية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتعميق الشراكات الثنائية والإقليمية".وأكد رئيس الجمهورية أن "العراق مقبل على تجربة انتخابية تُعدّ محطة أساسية في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، مشيرًا إلى أن الجميع حريص على أن تجري هذه العملية بأعلى درجات الشفافية والنزاهة، وأن تُجسّد الإرادة الحرة للشعب العراقي وتطلعاته نحو مستقبل أفضل".

وأوضح أن "العراق يسير بخطوات ثابتة نحو التعافي، واضعًا الأمن والاستقرار في صميم أولوياته، مع التركيز على إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية، وتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل، ومواجهة التحديات القائمة لضمان حياة كريمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات الأجيال القادمة".

كما بيّن "حرص العراق على توسيع شراكاته مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل، وتعزيز التعاون في المجالات التنموية المختلفة"، لافتاً إلى أن "سياسة الانفتاح والتوازن التي ينتهجها العراق تقوم على بناء جسور الحوار والدبلوماسية الفاعلة بعيدًا عن التصعيد، عبر المسارات السياسية والاقتصادية والتنموية بما يخفف من مناخ التوتر ويدعم رفاهية الشعوب ويعزز تطلعاتها نحو مستقبل آمن ومزدهر".

وفيما يخص موقف العراق من القضايا الدولية المهمة وبالذات العدوان المتواصل على غزة، أوضح رئيس الجمهورية أن "المأساة الإنسانية هناك تستدعي موقفًا عربيًا وإسلاميًا موحدًا يتحمل مسؤولياته باتجاه وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، لافتًا إلى أن موقف العراق ثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لإيجاد مسار سياسي يعيد الحقوق ويضع حدًا لمعاناة المدنيين".

