تحضيرا لاستضافة بغداد لمهرجان العمارة العربي.. السوداني يلتقي رئيس مؤسسة جائزة تميز للإبداع المعماري

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني استقبل اليوم رئيس مؤسسة جائزة تميز للإبداع المعماري العالمية، المعمار أحمد الملاك، يرافقه المعمار العراقي منهل الحبوبي، والمعمار الأردني أسيد العيطان".وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد البحث في تحضيرات استضافة العاصمة بغداد لمهرجان العمارة العربي في شهر تشرين الأول المقبل، الذي تنظمه المؤسسة برعاية رئيس مجلس الوزراء في حدث هو الأول من نوعه احتفالاً باختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية".

وبحسب البيان، أشار السوداني خلال اللقاء إلى "أهمية مثل هذه المناسبات والأحداث، في دعم الإبداع وتعزيز وضع الحلول العصرية للتحديات التي تشهدها المدن النامية، كما يعد مناسبة لإبراز وتنمية الإرث المعماري العراقي، وتوضيح عمقه ودلالاته الحضارية، وتسليط الضوء نحوه، خاصة مع التنمية العمرانية الكبيرة التي تشهدها اليوم العاصمة بغداد وباقي المدن العراقية، وما يرافقها من نهوض اقتصادي وثقافي مستدام".

يذكر أن مؤسسة جائزة تميز قد تأسست في بريطانيا عام 2012، وكانت المعمارية الراحلة زها حديد تترأس لجنتها التحكيمية، وتحولت إلى مبادرة عالمية بارزة في مجال العمارة، وداعماً رئيسياً للمتميزين العرب من المعماريين، فيما سيكون انعقاد المهرجان في بغداد هو الحدث الأكبر في مجال التاريخ المعماري العراقي.

