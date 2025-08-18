انت الان تتابع خبر السامرائي يستقبل الحسان ويشيد ببرامج الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف البيان أن "السامرائي أشاد ببرامج الأمم المتحدة في المناطق المحررة"، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود بما يضمن ترسيخ الأمن المجتمعي وتثبيت الاستقرار في تلك المناطق".

كما تطرق اللقاء إلى "جهود لجنة قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية"، وأكد السامرائي "أهمية إسناد هذه اللجنة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بما يعزز استثمار البعد التاريخي والحضاري للمدينة في خدمة التنمية الثقافية والاقتصادية والسياحية، ويُسهم في إبراز مكانة سامراء على المستوى الوطني والدولي".