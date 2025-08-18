انت الان تتابع خبر السامرائي والمشهداني يبحثان مستجدات المرحلة السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتناول اللقاء، وفق بيان لمكتب السامرائي، ورد لـ الخليج 365، "سبل تعزيز العمل المشترك بين القوى السياسية الوطنية، وتنسيق المواقف بما يخدم استقرار العملية السياسية ودعم استحقاقات البلاد المقبلة، مع التأكيد على ضرورة تغليب لغة الحوار والتفاهم في معالجة القضايا الخلافية بما يحفظ وحدة العراق ويعزز مسار البناء والتنمية".



كما جرى، وفق البيان، التأكيد على "أهمية الدور النيابي والسياسي في خدمة أبناء الشعب العراقي، والسعي لتحقيق تطلعاتهم في الاستقرار والخدمات، عبر تضافر الجهود الوطنية وتوحيد المواقف إزاء التحديات الراهنة".

