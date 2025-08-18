انت الان تتابع خبر النعمان: انسحاب قوات التحالف من العراق أحد إنجازات الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النعمان في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الخليج 365، إن "انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق هو واحد من إنجازات الحكومة ومؤشر على قدرة العراق على التصدي للإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار من دون الحاجة إلى مساعدة آخرين".وأضاف أن "هذا الأمر ما كان ليتم لولا جهود سياسية وإصرار من قبل رئيس الوزراء على غلق هذا الملف كما أغلق ملف ( يونامي)".

وأكدت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الاثنين (18 آب 2025) ان انسحاب التحالف الدولي من العراق ليس نهاية عمله لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة الى ان مهمة التحالف العسكرية ستتحول إلى شراكة أمنية ثنائية مع القوات الأمنية العراقية.

