انت الان تتابع خبر شرح التفاصيل واجابات كاملة.. القضاء يحسم قضية الطبيبة بان بالانتحار (وثائق) والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - واظهرت وثائق التقرير الخاص، والتي اطلعت عليها الخليج 365، وجود مطابقة خط العبارة "اريد الله" مع خط الطبيبة الأصلي في العديد من الكتابات والوصفات، بالإضافة الى الشهود من اقاربها وعائلتها واصدقائها بمعاناتها من ضغط نفسي، بل ان احد زملائها اخبر بانه تلقى اتصالا هاتفيا منها، قبل انتحارها، وابلغته بعبارة ان "جسمي يريد مني قطع يدي".



بالإضافة الى الشعر الموجود على جسد الطبيبة يتطابق مع شعرها، كما ان الكاميرات اثبتت عدم دخول أي شخص الى منزل الضحية، كما ان الكدمات على جسد الضحية بعضها حدث بعد الوفاة نتيجة نقلها، وبعضها قديمة تعود الى 5 أيام قبل الحادثة، فيما قرر القضاء الافراج عن عمر ضاحي وتبرئته عن تهمة التحريض على الانتحار، بعد ان كان هو اخر شخص أرسلت الضحية له رسائل يطغو عليها صيغة العتاب.