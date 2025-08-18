اخبار العالم / اخبار العراق

السفارة الأمريكية: انسحاب التحالف الدولي من العراق ليس نهاية عمله لهزيمة داعش

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – دوليات

أكدت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الاثنين، ان انسحاب التحالف الدولي من العراق ليس نهاية عمله لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة الى ان مهمة التحالف العسكرية ستتحول إلى شراكة أمنية ثنائية مع القوات الأمنية العراقية.

وقالت السفارة الأمريكية في تصريحات لموقع "الجزيرة" وتابعته الخليج 365، إن "انسحاب التحالف الدولي ليس نهاية عمله لهزيمة تنظيم داعش"، مبينا ان "التحالف الدولي سيواصل جهوده المدنية على مستوى العالم".

وأضافت السفارة، أن "مهمة التحالف الدولي العسكرية ستتحول إلى شراكة أمنية ثنائية".

