اخبار العالم / اخبار العراق

المفوضية تختبر الية الإرسال الالكتروني لنتائج الانتخابات

0 نشر
0 تبليغ

المفوضية تختبر الية الإرسال الالكتروني لنتائج الانتخابات

انت الان تتابع خبر المفوضية تختبر الية الإرسال الالكتروني لنتائج الانتخابات والان مع التفاصيل


بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الفريق الإعلاميِّ في المفوضيَّة، عماد جميل، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الخليج 365، أنَّ "المحاكاة الأولى حقّقتْ نجاحًا في عمل البرمجيات والأجهزة، كما أظهر الموظفون الذين خضعوا للتدريب المركزيِّ قدرةً جيّدةً على التعامل مع التقنيات الحديثة".

وأشار إلى أنَّ "إدخال أجهزة الإرسال في المحاكاة المقبلة يُمثل خطوةً نوعيَّةً تهدف إلى رفع كفاءة الأنظمة الإلكترونيَّة وتعزيز خبرات الكوادر استعدادًا للانتخابات".
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا