انت الان تتابع خبر بغداد وواشنطن تبحثان ملف النفط ومسار العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان "استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأحد القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد، السفير ستيفن فاجن".وجرى خلال اللقاء "بحث مسار العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، ولا سيما في ما يتعلق بدور الشركات النفطية الأمريكية العاملة في العراق، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالقة بين شركات النفط العاملة في إقليم كردستان، وسبل معالجتها بما يتيح استئناف تصدير النفط من الحقول النفطية في الإقليم".

كما تطرق الجانبان إلى "تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض السفير فاجن موقف الحكومة الأمريكية من المستجدات في منطقة الشرق الأوسط".