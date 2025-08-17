انت الان تتابع خبر المفوضية تنفي استبعاد محمد الحلبوسي من الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المفوضية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "لا صحة للوثيقة التي تشير إلى استبعاد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي من الانتخابات"، مبينة ان "الوثيقة المتداولة مزورة".

ودعت المفوضية "وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم اعتماد أي وثيقة أو قرار يخص عمل المفوضية إلا من خلال موقعها الرسمي".