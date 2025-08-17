انت الان تتابع خبر بـ"جلسة عاجلة".. جميع تواقيع برلمانية للمضي بالتصويت على قانون هيئة الحشد الشعبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحيدري في تصريح لـ الخليج 365، "باشرنا بجمع تواقيع نيابية لغرض عقد جلسة عاجلة ومهمة للمضي بالتصويت على قانون هيئة الحشد الشعبي".واعتبر الحيدري، هذا القانون "من القوانين المهمة والحساسة في هذا الظرف العصيب الذي تمر به المنطقة، وضمانة لوحدة العراق امام هذه التحديات والتدخلات الخارجية الساعية للنيل من سيادة العراق وشعبه".

وطالب، النواب الذين لم يوقعوا على طلب عقد الجلسة بـ"الإسراع بإضافة أسمائهم" فيما وصفها بـ"قائمة ساتر الشرف البرلماني؛ اكراما لدماء الشهداء والجرحى والمرجعية الرشيدة".

وثمن الحيدري، خطوة بعض النواب الساعين لـ"ارتداء زي الحشد الشعبي العسكري داخل قاعة البرلمان في يوم التصويت".

