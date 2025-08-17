انت الان تتابع خبر المفوضية تعلن استبعاد 12 مرشحاً من السباق الانتخابي (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة للمفوضية، فإنه "ناقش مجلس المفوضين محضر اللجنة المشكلة بالأمر الوزاري (۷۹) بالعدد ( ٣٠) في ٢٠٢٥/٨/١٧، وبعد المداولة بين الاعضاء تقرر:اولاً : المصادقة على توصية محضر لجنة تدقيق اهلية المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي ۲۰۲٥ والمشكلة بالامر الوزاري (۷۹) في ۲۰۲٥/٧/١٦ بالعدد (۳۰) في ٢٠١٥/٨/١ والمتضمنة اسـتبعاد المرشحين الواردة أسماءهم في ادناه وذلك لمخالفتهم نص المادة (٧/(ثالثاً) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (۱۲) لسنة ۲۰۱٨ المعدل".

الأسماء في الوثيقة ادناه:

