انت الان تتابع خبر السوداني يوجه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لانسيابية إطلاق قروض مبادرة "ريادة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني ترأس اليوم، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مبادرة (ريادة)، وإطلاق القروض الشبابية الخاصة بالمتقدمين المؤهلين".وأشار المكتب الى "أهمية المبادرة والصدى الإيجابي الذي لاقته في أوساط الشباب، كونها تؤسس لواقع جديد في سوق العمل وتنمية القطاع الخاص وتفعيل الفرص، عبر مشاريع صغيرة مرشحة الى أن تكون مشاريع كبيرة"، مشدداً على "ضرورة اختصار الوقت في معاملات منح القروض للشباب".

وبحسب البيان، وجه رئيس مجلس الوزراء بـ"اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق انسيابية اطلاق القروض بما يضمن استلام كل الذين اكملوا اجراءاتهم، وأن لا يكون الانتظار طويلاً، خاصة مع تحقق التعزيز من جانب البنك المركزي، وهو ما يعد إضافة مهمة نحو تحقيق الأهداف".

وتابع المكتب، أن "الاجتماع استعرض ما أنجزته المبادرة لغاية الآن، إذ بلغ عدد المسجلين قرابة نصف مليون، تتراوح اعمارهم بين 18-50 سنة، ويبلغ عدد الذين انتظموا في التدريب اكثر من 90 ألفاً خلال 18 شهراً، أما الذين اكملوا التدريب فقد بلغ عددهم 48 ألفاً، مع تسليم فعلي لـ 12 ألف قرض، وبمعدل إطلاق للمبالغ بحدود مليار دينار أسبوعياً، وقد نتج عن المبادرة خلق عدد من فرص العمل بلغ نحو 22 ألف فرصة في مختلف نشاطات القطاعات التنموية الخاصة".

