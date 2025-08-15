انت الان تتابع خبر السيد الصدر يدعو للاستعداد إلى "الملحمة المحمدية المقدسة" في النجف الأشرف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في تدوينة له على منصة (اكس)، انه "بعد انتهاء الملحمة الحسينية المباركة.. نسأل الله أن يتقبل عملكم بأحسن القبول، وأما بعد، فإنّ على شيعة وعشّاق أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين..

الاستعداد (للملحمة المحمّدية المقدّسة) في ذكرى وفاة الرسول أو استشهاده، وذلك بزيارة وصيه علي أمير المؤمنين (عليه السلام) في النجف الأشرف، كي لا يكون تقصيرنا معه (صلى الله عليه وآله) بيّناً وشنيعة ضد المذهب".

وتابع: "ولكي لا نكون ممن ينقلب على عقبيه، أي كما قال تعالى: (أفَإنْ ماتَ أو قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم) ومَن ينقلب على عَقِبَيْهِ فلَن يَضُرَّ الله شيئاً وسيَجْزي الله الشاكرين".

واكمل: "فهو (صلى الله عليه وآله) سيّد أهل البيت ومولاهم ومعشوقهم، فقد ورد عن إمامنا علي (عليه السلام): (إنما أنا عبدٌ من عبيد محمد صلى الله عليه وآله)، فما لكم لا ترجون للرسول وقاراً وقد جعلكم في دينكم أبراراً وفي دنياكم أحراراً".

واضاف: "فيا شيعة محمد سيّد الكونين هبّوا لزيارته عسى أن يكون شفيعاً لنا في آخرتنا،

فهو وسيلتنا الكبرى إلى الله تعالى فابتغوا إليه الوسيلة به وأطيعوا رسوله (المختار)، ولا تقصروا رجاءً أكيداً".

واختتم قوله بأنه "غير المختار ما عنده وسيلة".

