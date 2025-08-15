انت الان تتابع خبر العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وسائل اعلام إيرانية عديدة، ان "الشرطة العراقية اعتقلت 50 من الحجاج الإيرانيين لترديدهم شعارات معادية لإسرائيل في مرقد الإمام الحسين، وتم اعتقالهم من داخل المرقد، بينما كان ملايين المسلمين الشيعة يتجمعون لإحياء ذكرى الأربعين السنوية".



وقال مسؤولون في مقر الأربعين، وهي المنظمة المسؤولة عن تنسيق الخدمات للحجاج الإيرانيين خلال المراسم، إن قوات الأمن العراقية أطلقت سراح الأفراد المعتقلين بعد الحصول على تعهدات منهم بعدم تكرار مثل هذه الأفعال، وجاء الإفراج بعد مشاورات بين السلطات العراقية ومسؤولين إيرانيين.

وقالت هيئة الأربعين المركزية، إن الهتافات السياسية محظورة في العتبات المقدسة الشيعية بالعراق، وتهدف القيود إلى الحفاظ على النظام ومنع التوترات السياسية من تعطيل الأماكن الدينية.

ومن غير المعلوم ما اذا كانت الهتافات "ضد إسرائيل" فعلا فحسب، ام انها شهدت هتافات سياسية أخرى، وأسباب اعتقال قوات الامن العراقية لهؤلاء الزائرين، خصوصا وان مقاطع فيديو عديدة انتشرت أيام الزيارة أظهرت قيام زائرين إيرانيين بمهاجمة مكتب المرجع الديني الشيرازي واطلاق هتافات معادية له، والهتاف بـ"لبيك ياخامنئي"، حيث توجد مشاكل كبيرة بين الشيرازي و"ولاية الفقيه".

