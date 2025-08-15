انت الان تتابع خبر مستندًا الى مادة قانونية صريحة.. محامٍ يتكفل بالدفاع عن المنتسب الذي سحب العلم الإيراني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واكد المحامي محمد عبد الخالق من محافظة صلاح الدين، انه يتكفل بالدفاع عن المنتسب عمر النعيمي الذي سحب العلم الإيراني من الزائرة الإيرانية، مشيرا الى انه "يتطوع توكلاً بالدفاع عنه أمام المحكمة العسكرية، ووفق القانون".وأوضح ان المادة القانونية وفقا لقانون علم العراق رقم 33 لسنة 1986، والقرارات الحكومية النافذة، فانه ُيمنع رفع أي علم غير العلم العراقي في المناسبات الوطنية أو الدينية الرسمية داخل العراق، ومنها زيارة الأربعين، وذلك للحفاظ على هيبة الدولة ومنع أي مظاهر قد تؤدي إلى الفتنة أو الاحتكاك بين المشاركين.

وتسبب ظهور منتسب امني وهو يسحب العلم الإيراني من يد زائرة إيرانية بقوة، بعد ان امتنعت من انزال العلم الإيراني، بضجة كبيرة في الأوساط الشعبية ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما تصدى بعض النواب برفع دعاوى قضائية وطلب معلومات المنتسب الأمني لمحاسبته قانونًا، الامر الذي خلق رد فعل عكسي على المستوى الشعبي الذين اشاداوا بخطوة المنتسب ورفضوا محاسبته، فيما اعتبر اخرون ان تصرفه فردي دون توجيهات مركزية.

لكن يبدو ان التصرف ليس فرديًا بالحقيقة، فلقد تكررت الحالة في اكثر من زيارة، ففي زيارة العام الماضي ظهر ضابط في الشرطة الاتحادية وهو يسحب العلم الإيراني من الزائرين ويمنع رفعه، ما يشير الى وجود توجيهات مركزية فعليا بهذه القضية، وذلك خلافا لمحاولات تصوير الخطوة طائفيًا.