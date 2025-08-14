انت الان تتابع خبر الجنابي للقائم بالأعمال الأميركي: الإصلاح ومحاربة الفساد أولوية وطنية بجهد مخلص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للجنابي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل ستيفن فاجن، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة واستعراض أبرز المستجدات السياسية في البلاد والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

ونقل البيان عن رئيس لجنة النزاهة النيابية تأكيده أن "محاربة الفساد تبدأ من الجهد البشري المخلص وإرادة الشعب"، مبيناً أن "إصلاح المنظومة الإدارية يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل وأن نجاح هذا المسار يتطلب تكاتف الجهود المحلية والدولية لدعم الإصلاح وحماية المال العام".