انت الان تتابع خبر العراق "غاضب" من "رؤية اسرائيل الكبرى" ويطالب بموقف "حازم وفاعل" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزارة الخارجية تعرب عن إدانة جمهورية العراق، بأشد العبارات، للتصريحات الصادرة عن كيان الاحتلال بشأن ما يُسمى “رؤية إسرائيل الكبرى”، والتي تكشف بوضوح عن الأطماع التوسعية لهذا الكيان، وتؤكد سعيه إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".



وأضافت ان الوزارة ترى أن "هذه التصريحات تمثل استفزازاً صارخاً لسيادة الدول، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يستدعي موقفاً عربياً ودولياً واضحاً وحازمًا للتصدي لمثل هذه السياسات".

وأكدت أن "هذه التصريحات السافرة تأتي متزامنة مع استمرار سلطات الاحتلال في انتهاج سياسات العدوان وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وشددت على أن "هذه الممارسات، المقترنة بخطاب سياسي قائم على التوسع والضم، تستدعي تحركًا فاعلاً لوضع حد لتجاوزات الاحتلال ووقف سياسة الإفلات من العقاب".

ويأتي هذا الموقف بعد مواقف مشابهة من السعودية وقطر والأردن ودول عربية أخرى، بالضد من تصريحات رئيس الكيان بنيامين نتنياهو، الذي قال في تصريحات انه "يحلم برؤية إسرائيل الكبرى"، وهذه الجملة تشير الى حلم التمدد الإسرائيلي على أجزاء من أراضي فلسطين والأردن والعراق والسعودية، من النيل الى الفرات.

