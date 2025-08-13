انت الان تتابع خبر بغداد ترد على الخارجية الأمريكية: العراق دولة ذات سيادة كاملة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان للسفارة، "‏تعقيباً على ما ورد في تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمرها الصحافي الأخير، نؤكد أن ⁧‫العراق‬⁩ دولة ذات سيادة كاملة، وله الحق في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً لأحكام دستوره وقوانينه الوطنية، وبما ينسجم مع مصالحه العليا".

وأضافت أن "⁧‫العراق‬⁩ يتمتع بعلاقات صداقة وتعاون مع عدد كبير من دول ⁧‫العالم‬⁩، بما في ذلك دول الجوار الجغرافي، و⁧‫الولايات المتحدة‬⁩ الأمريكية وغيرها من الدول الصديقة، ويحرص على بناء هذه العلاقات على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

كما شددت السفارة على أن "العراق ليس تابعاً لسياسة أي دولة"، مشيرة الى أن "قراراته تنطلق من إرادته الوطنية المستقلة، وفي هذا السياق، فإن الاتفاقية الأمنية الموقعة مؤخراً مع الجانب الإيراني تأتي في إطار التعاون الثنائي لحفظ الأمن وضبط الحدود المشتركة، وبما يحقق استقرار البلدين وأمنهما، ويخدم أمن المنطقة ككل".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، الثلاثاء، عدم دعمها مشاريع القوانين التي تجعل العراق وكيلا لإيران.