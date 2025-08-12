اخبار العالم / اخبار العراق

المفوضية تعلن المصادقة على القوائم الانتخابية

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادرة عن المجلس، فإنه "صادق على محضر إجراء قرعة المرشحين وعلى أرقام تسلسلات القوائم التي حصلت عليها التحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين الافراد والتي تبدأ من (201- تحالف القضية الايزيدية) وتنتهي بالتسلسل (346- اسوان الكلداني) بعد اجراء القرعة يوم السبت الموافق 2025/8/9، وكما جاء في مذكرة الدائرة القانونية بالعدد (دق/ح/1520) في 2025/8/10 مرفق مذكرة مكتب رئيس الادارة الانتخابية بالعدد (رأ/1723) في تاريخ اليوم".

وتقرر، وفق الوثيقة، "تكليف الادارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم ونشر أرقام تسلسلات القوائم التي حصلت عليها التحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين الافراد، بالصحف الرسمية والموقع الإلكتروني للمفوضية".
