انت الان تتابع خبر ملفات الانتخابات والبرنامج الحكومي على طاولة رئيسي الوزراء والجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد والتأكيد على توحيد مواقف القوى الوطنية في دعم برنامج الحكومة وخططها الرامية لتحقيق التنمية والازدهار، فضلا عن مناقشة القضايا والملفات على الصعيد الإقليمي ودور العراق وجهوده في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة".



وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول أيضا مناقشة الاستعدادات والتحضيرات لاستحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة توفير السبل الكفيلة بإنجاحها، لاسيما من خلال المشاركة الواسعة واختيار الناخبين لممثليهم في مجلس النواب بشكل يحقق تطلعاتهم ويلبي متطلباتهم في تحقيق التنمية الشاملة".