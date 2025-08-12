انت الان تتابع خبر "باستثناء العراقيين".. الكويت ترفع شرط "التأشيرة المسبقة" لمواطني الخليج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واظهر القرار الذي نشره الموقع الرسمي لمطار الكويت الدولي، وتابعته الخليج 365، انه "بناء على تعليمات الإدارة العامة للهجرة بوزارة الداخلية فقد تقرر السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء العراقيين) بدخول دولة الكويت ويتم منحهم تأشيرة سياحية من كاونتر التأشيرات بمطار الكويت الدولي صالحة لمدة ثلاثة أشهر للإقامة المؤقتة بشرط استيفاء عدة شروط".



وتضمنت الشروط ان تكون "مهنة المسافر القادم هي: الطبيب، المحامي، المهندس، المعلم، القاضي، المستشار، أعضاء النيابة العامة، أستاذ جامعي، الصحفي، موظف الصحافة والإعلام، الطيار، محلل النظم، الصيدلي، مبرمج الكمبيوتر، المدير، رجل الأعمال، السلك الدبلوماسي، أصحاب ومدراء وممثلي الشركات والمؤسسات التجارية، خريجي الجامعات".

ويجب على المسافر أن "يحمل جواز سفر صالح وليس جواز سفر عادي أو وثيقة سفر مؤقتة، كما يجب أن يكون لدى المسافر جواز سفر وإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي صالحة لمدة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ السفر إلى الكويت، بالإضافة الى انه لا يجوز إدراج المسافر على القائمة السوداء في دولة الكويت، ويجب على المسافر أن يحمل تذكرة ذهاب وعودة، كما يجب على المسافر تسجيل عنوان إقامته في الكويت عند التقدم بطلب الحصول على التأشيرة لدى مكتب التأشيرات في المطار".

