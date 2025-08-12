انت الان تتابع خبر لاريجاني من بغداد: الشعب العراقي شجاع وليس بحاجة لفرض إملاءات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال لاريجاني من بغداد وفق ما نقلته وكالة الانباء العراقية، "أجريت لقاءات متعددة في بغداد وتطرقنا خلالها إلى موضوعات إقليمية".

واعرب عن شكره للعراق لتقديم الخدمة لزائري الأربعين، كاشفا عن "توقيع مذكرة تفاهم أمنية مع العراق هدفها عدم ترك مجال للآخرين للإخلال بأمن البلدين".

واعتبر أن "حزب الله لديه نضوج سياسي والمقاومة ليست بحاجة إلى الوصاية، ونحن نفكر بأمن المنطقة كافة"، مضيفا "الشعب العراقي شجاع وليس بحاجة إلى فرض إملاءات".