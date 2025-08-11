اخبار العالم / اخبار العراق

العراق والسعودية يبحثان تعزيز التعاون المشترك على جميع الأصعدة

0 نشر
0 تبليغ

العراق والسعودية يبحثان تعزيز التعاون المشترك على جميع الأصعدة

انت الان تتابع خبر العراق والسعودية يبحثان تعزيز التعاون المشترك على جميع الأصعدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "جرى، خلال اللقاء، أهمية تطوير آفاق التعاون المشترك بين العراق والمملكة العربية والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المتبادل تحقيقا لتطلعات الشعبين الشقيقين في التطور والرفاه وتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة".


بدوره أكد السفير السعودي: "حرص المملكة على دوام التعاون مع العراق على مختلف الصعد وبما يخدم التقدم والازدهار والاستقرار"، مشيرا إلى "عمق العلاقات والروابط بين البلدين."
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا