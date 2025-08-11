انت الان تتابع خبر العراق والسعودية يبحثان تعزيز التعاون المشترك على جميع الأصعدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "جرى، خلال اللقاء، أهمية تطوير آفاق التعاون المشترك بين العراق والمملكة العربية السعودية والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المتبادل تحقيقا لتطلعات الشعبين الشقيقين في التطور والرفاه وتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة".



بدوره أكد السفير السعودي: "حرص المملكة على دوام التعاون مع العراق على مختلف الصعد وبما يخدم التقدم والازدهار والاستقرار"، مشيرا إلى "عمق العلاقات والروابط بين البلدين."