انت الان تتابع خبر السوداني: صيف عام 2026 سيشهد تأمين منصة توفر الغاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في كلمة له خلال افتتاح الوحدة الغازية التوربينية (13) في محطة بسماية الغازية الاستثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، "نشيد بجهود التعاون بين القطاع الخاص، وأجهزة الدولة، بما يثبت الشراكة الحقيقية لتقديم الخدمات"، مبينا ان "شركة ماس، و شركة GE، الى جانب العاملين في وزارة الكهرباء، أثبتوا القدرة والتفاني، والتقدير للظروف الصعبة التي جرى فيها التنفيذ".وأضاف السوداني، "نعمل على شراكة أوسع في تأمين الغاز للمحطات، واستكمال تجهيز المنصة العائمة، والعمل على وجود منصة ثابتة لاستقبال الغاز في ميناء الفاو الكبير"، مبينا ان "صيف عام 2026، سيشهد تأمين منصة توفر الغاز، وتحقق المرونة في تلبية احتياجات المحطات الغازية".

وتابع أن "الحكومة عملت على عدة مسارات في ملف الكهرباء، وجميعها شهدت تقدماً ملحوظاً، بما سيحقق 60 ألف ميكاواط مضافة مع إتمام المشاريع الرئيسية".

وأشار السوداني الى "المضي في المشروع الأكبر مع GE بالتوربينات الغازية بما يستهدف انتاج 24 ألف ميكاواط، وكذلك مسار الإنتاج مع سيمنز بما يستهدف انتاج 15 الف ميكاواط، ومسار المحطات الحرارية لإنتاج 10 آلاف ميكاواط".

وشدد السوداني على "دعم مسار المحطات الاستثمارية التي ستضيف 10 آلاف ميكاواط، فضلاً عن مشاريع الطاقة الشمسية والنظيفة والمتجددة، بما يصل الى 3 آلاف ميكاواط".

وأكد السوداني على "العمل على مشاريع النقل والتوزيع وزيادة كفاءة الشبكة الوطنية واستدامة وصول التيار الكهربائي للمواطنين"، مؤكدا على "التوجه الى وضع مشروع متكامل للجباية، باستخدام أساليب حديثة سواء عبر المقاييس الذكية، أو بطاقات الدفع المسبق".

