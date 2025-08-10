انت الان تتابع خبر ممثلا العراق والكويت لدى مجلس الأمن يدينان خطة احتلال غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عباس كاظم عبيد ممثل العراق نيابة عن المجموعة العربية: "نعتبر دعوات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خرقا للقانون الدولي".وأضاف ممثل العراق أن الإجراءات الإسرائيلية من شأنها أن تؤجج التوتر المتزايد في المنطقة، وشدد على إدانة تعرض المدنيين في غزة للقتل والتجويع والإذلال.

وطالب ممثل العراق المجتمع الدولي بالتحرك من أجل وقف العدوان على غزة.

من جهته، صرح طارق البناي ممثل الكويت لدى مجلس الأمن نيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج، بأنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة بموجب الفصل السابع لوقف العدوان الغاشم على غزة وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين.

وأدان ممثل الكويت استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية بما في ذلك التوسع الاستيطاني.

وشدد في كلمته على أن الطريق الوحيد للأمن والسلام في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وأشار إلى أن إفلات إسرائيل من المحاسبة لم يعد مقبولا.

وثمن ممثل الكويت جهود قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، كما رحب باعتراف دول عدة بالدولة الفلسطينية.

جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت فجر الجمعة على احتلال مدينة غزة وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي الذي امتد نحو 10 ساعات.