مجلس الوزراء يصوت على تعديل قرار خاص ببيع الأراضي المملوكة للبلديات للمتجاوزين عليها

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان تمت الموافقة على:
-تقسيط بدل البيع لمدة (20) سنة، للعقارات المشمولة بهذا القرار ضمن الأراضي السكنية المملوكة للبلدية، والمُفرزة أصولياً.
-إطفاء مبلغ أجر المثل في حال المطالبة به باعتباره ديناً حكومياً.
-إلغاء شرط الاستفادة السابقة عند البيع للمستفيد من القرار.
