انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يصوت على تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بمناسبة الأربعينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مجلس الوزراء صوت على تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل الموافق 14-آب-2025، بمناسبة زيارة إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).



وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.