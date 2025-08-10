انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يصوت على تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بمناسبة الأربعينية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مجلس الوزراء صوت على تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل الموافق 14-آب-2025، بمناسبة زيارة إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).
وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.
