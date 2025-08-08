انت الان تتابع خبر كتلة الإعمار تدعو القوى السياسية لدعم منهج الحكومة الاقتصادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعربت الكتلة في بيان ورد لـ الخليج 365 "عن دعمها للخطوات الاقتصادية الحثيثة التي تستمر بتحويل البرنامج الحكومي إلى خطوات ملموسة ومعالجتها التدريجية الواثقة لكل المسارات التي تصنع الفارق في اقتصادنا الوطني، وآخرها ما أطلقه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من مشاريع خدمية واستثمارية صناعية أمس، تخدم محافظة كربلاء المقدسة وباقي محافظاتنا العزيزة، وإطلاق العمل التنفيذي في 5 مصانع ومشاريع للثروة الحيوانية والصناعات الغذائية باستثمار قارب 2 مليار دولار، اضافة إلى إطلاق العمل في مشاريع خدمية وبنى تحتية تجاوزت 1.1 ترليون دينار".

وأضافت أن "دعم القطاع الخاص الذي يمضي في صناعة فرص العمل المحلية ويقلل من الاستيراد الاستهلاكي هو منهج ثابت على مدى العامين ونصف العام الماضين، ويأتي هذا إلى جانب إدراك أهمية تشييد البنى التحتية المستدامة التي تحفز النمو وتعين كل القطاعات على التوسع ابتداء من ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية ومروراً بكل مشاريع الماء والشبكات الكهربائية والنقل والطرق والجسور والمواصلات، التي من دونها لن تتقدم باقي القطاعات ولن تزدهر".

وأشارت إلى أنها "تدعم وتتبنى هذا المنهج الاقتصادي البناء الجاذب للاستثمارات الحقيقية وهو يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً يعزز من قدرات العراق في استقلالية القرار السياسي ويثبت أقدام بلاد الرافدين كمحور اقتصادي في المنطقة".

وتابعت "اليوم نرى أن كبريات الشركات الصناعية الرصينة تتزاحم على الاستثمار في السوق العراقية إلى جانب استكمال مشاريع البنى التحتية والشروع في مشاريع جديدة تتميز بمغادرة ساحة التلكؤ وإنجازها ضمن السقف الزمني المخطط له".

وحثت كتلة الإعمار والتنمية "كل القوى السياسية الحريصة على تقدم العراق إلى دعم هذا المنهج وتعزيز فعاليته عبر تهيئة التشريعات اللازمة ومتابعة حسن التنفيذ تعضيداً وتلبيةً لطموحات المواطن العراقي ومن أجل الانتقال نحو اقتصاد قوي يزيد العراق منعة وسيادة".

