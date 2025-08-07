انت الان تتابع خبر نائب تخاطب السوداني حول "سرقة قرن" جديدة (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وطالبت الحاوي في وثيقة رسمية اطلعت عليها الخليج 365، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتحقيق في القضية وإحالة المتهمين إلى القضاء بسرعة قبل هروبهم إلى خارج العراق.وأشارت إلى تزوير العديد من الطلبات ونسبتها إلى نواب آخرين، عادة ذلك "صفقة أشبه بصفقة القرن" التي طالت الأمانات الضريبية.