نائب تخاطب السوداني حول "سرقة قرن" جديدة (وثيقة)

بغداد - ياسين صفوان - وطالبت الحاوي في وثيقة رسمية اطلعت عليها الخليج 365، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتحقيق في القضية وإحالة المتهمين إلى القضاء بسرعة قبل هروبهم إلى خارج العراق.
وأشارت إلى تزوير العديد من الطلبات ونسبتها إلى نواب آخرين، عادة ذلك "صفقة أشبه بصفقة القرن" التي طالت الأمانات الضريبية.
Mohamed Nasa

