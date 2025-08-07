انت الان تتابع خبر السامرائي يؤكد لسفير تركيا أهمية دعم استقرار العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للتحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السّامرائي استقبل، في مكتبه ببغداد، اليوم، السفير التركي لدى العراق، أنيل بورا إنان، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

وأشار رئيس تحالف العزم "خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين العراق وتركيا، وضرورة تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تخدم مصالح الشعبين"، مشدداً على "أهمية دعم الاستقرار في العراق كعامل رئيس في تنمية التعاون الإقليمي".

من جهته، عبّر التركي عن "حرص بلاده على مواصلة التعاون البنّاء مع العراق في مختلف القطاعات، بما يعزز أواصر الصداقة والتفاهم المشترك بين البلدين الجارين".