انت الان تتابع خبر الأعرجي لوفد فلسطيني: موقف العراق ثابت بدعم القضية الفلسطينية ونصرة أهل غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ور لـ الخليج 365، إن "الأعرجي استقبل اليوم، وفداً من مؤسسة نداء الأقصى الفلسطينية، برئاسة الشيخ سعيد قاسم، رئيس الهيئة الإسلامية الفلسطينية."وأضاف المكتب، أن "الأعرجي رحب بالوفد الضيف، الذي يجري زيارة إلى العراق للمشاركة بنصب موكب نداء الأقصى بين محافظتي كربلاء والنجف للسنة الخامسة على التوالي، لتقديم الخدمة لزوار الإمام الحسين (عليه السلام)".

وتابع المكتب، أن "اللقاء تناول استعراض آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وما يحصل في قطاع غزة من جرائم تجويع وقتل" .

وشدد الجانبان على "أهمية أن يتحرك المجتمع الدولي والأمة الإسلامية بشكل عاجل وجاد، لوقف هذه الجرائم".

وجدد الأعرجي، على "موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية ونصرة أهل غزة في محنتهم"، مطالبا المجتمع الدولي بـ"وقف هذه الجرائم وإنهاء المعاناة الإنسانية لأهل القطاع" .

من جانبه أشاد الشيخ سعيد قاسم، بما تقدمه الحكومة العراقية والمرجعية الدينية من دعم ومساعدات للشعب الفلسطيني.

