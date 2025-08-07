انت الان تتابع خبر القضاء يناقش "الموافقة من عدمها" على رفع الحصانة من عدد من النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الحادية عشرة، صباح اليوم الخميس الموافق 7 / 8 / 2025، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وجرى خلال الجلسة ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى منح المناصب القضائية التي يستوجب منحها وحسب الحاجة إليها".وأضاف المجلس، "كما قرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي في رئاستي محكمتي استئناف النجف وكربلاء لمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 / 8 / 2025 ولغاية يوم الخميس الموافق 14 / 8 /2025 وذلك بمناسبة الزيارة الأربعينية".

وتابع المجلس، أن "الجلسة ناقشت موضوع نص المادة (11/ثانياً/4) من القانون رقم (10) لسنة 2024 (تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969) بخصوص الموافقة من عدمها على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أعضاء مجلس النواب أو رفع الحصانة عنهم، حسب نص المادة (63) من الدستور وتوصل المجلس إلى أن ذلك لا يعني غلق الدعوى نهائياً إنما يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد انتهاء العضوية في مجلس النواب لأي سبب كان".