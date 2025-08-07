انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد أهمية مشاريع نقل وتوزيع الطاقة في إنهاء مشكلة الضائعات الكهربائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن "السوداني افتتح أيضا محطة الكفل التحويلية، وتوسعة عدد من المحطات في محافظات؛ النجف الأشرف، وبابل، والديوانية، وعدد من مشاريع مصادر التغذية المحورية في محافظات الفرات الأوسط، ضمن خطة فك الاختناقات عن الشبكة الوطنية".وأكد السوداني، أن "موسم الزيارة الأربعينية الماضي شهد تشخيص وجود خلل واضح في شبكة التوزيع الكهربائية، مع وجود أحمال مرتفعة أثرت بشكل واضح على مستوى الخدمة، لهذا كان التوجيه للبدء بشبكة خاصة لتأمين خدمة الزيارة، حيث تم توفير التخصيصات المالية لها، مثمناً جهود العاملين الذين يؤدون مهامهم في ظروف مناخية صعبة ويعملون ليل نهار".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن "الارتقاء بقطاع الكهرباء لا يعني فقط إضافة محطّات إنتاجية، انما يتحتم الاهتمام بالقطاعات المُكملة من التوزيع والنقل"، مشيراً إلى أن "هذه المشاريع ستعيد كمّاً كبيراً من الضائعات الكهربائية، وتوفر المرونة والانسيابية"، مؤكداً على "وجوب الترشيد في استخدام الطاقة الكهربائية".

وشدد السوداني على "وجوب أن يراعي جميع المسؤولين خصوصية كربلاء، والنجف، والكاظمية، وسامراء، كونها مدناً مقدسة وتشهد زخماً واضحاً من الزائرين"، مشيراً إلى أن "مطار كربلاء الدولي سيكون، خلال شهور، مركزاً لوصول المزيد من الزائرين وهو ما يستلزم تلبية الخدمات المطلوبة وعلى مديات زمنية متقدمة".

