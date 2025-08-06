انت الان تتابع خبر المشهداني والجنابي يزوران الدهلكي بحضور السامرائي.. تأكيد على توحيد المواقف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد المجتمعون خلال اللقاء "أهمية الالتزام بالآليات الدستورية في إدارة جدول الأعمال، وتجنب إدراج الفقرات الخلافية خارج التفاهمات المسبقة، بما يحافظ على الاستقرار السياسي ويمنع أي انعكاسات سلبية على المشهد التشريعي".

كما جرى التشديد على "ضرورة توحيد المواقف الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز العمل المشترك لضمان استمرار المسار الديمقراطي وصون التوازن في العملية السياسية".