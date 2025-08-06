انت الان تتابع خبر السامرائي: رؤية تحالف العزم تجاه جميع المحافظات واحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم المهندس مثنّى السامرائي، في مكتبه، عدداً من أعضاء التحالف في محافظة الأنبار، ضمن إطار اللقاءات الدورية التي يجريها لمتابعة القضايا التنظيمية والتشاور حول مستجدات المرحلة المقبلة".

وقل البيان عن السّامرائي تأكيده خلال اللقاء أن "رؤية تحالف العزم تجاه جميع المحافظات واحدة، تقوم على مبدأ العدالة في التمثيل، وتمكين أبناء كل محافظة من أداء دورهم في صنع القرار، بعيداً عن أي تمييز أو تهميش".

وشدد على "أهمية توحيد الجهود وتكامل المواقف الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق شراكة حقيقية تعكس تطلعات المواطنين".