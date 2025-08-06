انت الان تتابع خبر جلسة الاشتباكات والمناكفات.. المندلاوي يرد على المشهداني: اذهب إلى القضاء! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت جلسة البرلمان، يوم أمس، مناكفات واشتباكات بين عدد من النواب؛ على خلفية اتهام رئيس المجلس بعقد جلسة برئاسة المندلاوي دون إذنه.وقال المندلاوي، بحسب وثيقة وردت لـ الخليج 365، "إشارة الى ما ورد بكتاب رئيس المجلس بالعدد ( م. ر.س / 918 ) في 5 اب 2025، فقد وجه النائب الاول لرئيس المجلس قيامكم بإعلام الرئيس بالاتي: استنادا الى احكام المادة ( 35/اولا / أ ) من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على اختصاص النائب الأول في القيام بمهام رئيس المجلس وافتتاح جلسات المجلس وترؤسها عند غيابه او تعذر قيامه بتلك المهام".

وأضاف: "ونظرا لقيام رئيس المجلس بمغادرة قاعة الجلسة خلافا لاحكام المادة ( 24 ) من النظام الداخلي للمجلس ، ونظراً لتأخر انعقاد الجلسة لأكثر من ثلاث ساعات ، وتنفيذاً لاحكام المواد ( 23 و 24 ) من هذا النظام وتوافر النصاب القانوني لانعقاد جلسة مجلس النواب بحضور (169) من اعضاء مجلس النواب وحسب ما ورد بالاستمارة المعدة من دائرة العلاقات العامة والمراسم النيابية والموقعة من مقرر مجلس النواب والمرافقة نسخة منها طيا، عليه فإننا نؤكد ان الاجراءات الخاصة بإنعقاد الجلسة رقم ( 4 ) ونصاب إنعقادها والقرارات المتخذة فيها صحيحة وموافقة للقانون".

وتابع: "اما البت بصحة الجلسة او بطلانها من صلاحية القضاء ، مع الاشارة الى أحكام المادة (11 / ثالثاً ) من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على ان ترفع الجلسات بالتوافق او باتفاق الرئيس مع احد النائبين ، كما ونشيركم الى احكام النظام الداخلي وبالخصوص المادة ( 27 ) منه والتي اعطت الحق لكل نائب بما فيها رئيس المجلس بأن يعترض بـ ( نقطة نظام ) على سير المناقشات اذا خالفت احكام الدستور او النظام او تجاوزت جدول اعمال الجلسة، كما نؤكد على ضرورة العمل باحكام المادة (43) من النظام الداخلي للمجلس".