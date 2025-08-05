انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. المشهداني يعلن عدم صحة جلسة اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في وثيقة موقعة باسم المشهداني، "أن أي جلسة من جلسات المجلس لا يجوز أن تعقد بغير رئاستنا الا في حالة غيابنا او تعذر قيامنا بمهامنا.

وأعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفع جلسته بعد 25 دقيقة فقط على عقدها. وكشف النائب زهير الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الخلاف الذي حصل في جلسة البرلمان اليوم، فيما أشار الى ان التدافع حصل بين رئيس المجلس ونائبه الأول والتشابك بين النواب.

وأشار الى ان "المشهداني خرج من الجلسة، فيما قام المندلاوي بالمضي في التصويت على إضافة فقرتين على جدول اعمال الجلسة، وهما التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، وايضاً تعديل قانون وزارة التربية".

أدناه نص وثيقة المشهداني..