انت الان تتابع خبر تدافع بالرئاسة واشتباك بين النواب.. تفاصيل ما حدث داخل جلسة البرلمان اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفتلاوي لـ الخليج 365، إن "خلاف بين رئيس مجلس النواب محمود المشهداني والنائب الأول محسن المندلاوي هو ما تسبب برفع جلسة البرلمان اليوم".وأشار الى ان "المشهداني خرج من الجلسة، فيما قام المندلاوي بالمضي في التصويت على إضافة فقرتين على جدول اعمال الجلسة، وهما التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، وايضاً تعديل قانون وزارة التربية".

وتابع، ان "المشهداني عند رجوعه قال للمندلاوي بأنه لا يمتلك الحق بإضافة فقرات دون الرجوع اليه، مدعياً أن خروجه جاء لأقناع المكون السني بالرجوع الى الجلسة وعدم كسر النصاب القانوني"، مشيرا الى ان "رئيس البرلمان رفع صوته بان المكون السني مهم ولا يجوز تهميشه وبعدها حدث تدافع بينهم لكن لم يصل الى الاشتباك".

ولفت الفتلاوي، الى ان "الاشتباك والتدافع القوي حصل بين نائبين لكن تم فض الاشتباك بسرعة".