العزم يستنكر الإساءة لاحد نوابه: تصرفات خارجة عن الأعراف الديمقراطية

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للتحالف، "يستنكر تحالف العزم بشدّة حادثة التجاوز بالإساءة التي طالت النائب رعد الدهلكي، والتعرّض غير اللائق لمقام رئيس مجلس النواب، الدكتور محمود المشهداني، خلال جلسة اليوم، مؤكداً أن هذه التصرفات تمثل خروجاً على الأعراف الديمقراطية وروح المسؤولية التي يفترض أن يتحلى بها ممثلو الشعب".وأضاف: "إن اعتماد أسلوب الإساءة لا يخدم المصلحة الوطنية، ولا ينسجم مع قيم العمل البرلماني، بل يسيء إلى هيبة المؤسسة التشريعية ويضعف ثقة المواطنين بها، في وقت تتطلب فيه المرحلة التزاماً أكبر بضبط الخطاب والاحتكام إلى القوانين والآليات الدستورية".

ودعا تحالف العزم "جميع الكتل والقوى السياسية إلى اعتماد الحوار البنّاء لمعالجة الخلافات، وتغليب المصلحة العليا للبلاد بما يحفظ وحدة الصف ويحمي مؤسسات الدولة".

