"خلافات واشتباكات".. الكشف عن سبب رفع جلسة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيادي لـ الخليج 365، إن "تداخل بعض الصلاحيات ما بين رئيس مجلس النواب محمود المشهداني والنائب الاول محسن المندلاوي، تسبب برفع جلسة اليوم".وبين، أن "هذا التداخل بين الرئيس ونائبه احدث فوضى بين النواب أيضا لكنه لم يصل لمرحلة الاشتباك بالأيدي"، رغم ان مصادر من داخل المجلس تحدثت عن اشتباكات بين النواب.

وبحسب الزيادي، فان الخلافات كانت "على خلفية التصويت على أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي".

وأعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفع جلسته بعد 25 دقيقة فقط على عقدها.

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "مجلس النواب قرر رفع جلسته التي عقدها اليوم".

وخلال جلسة اليوم، صوت مجلس النواب على اضافة فقرة على جدول أعماله، تتضمن: "التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، والتصويت على رئيس مجلس الدولة"، قبل أن يتم التصويت على هاتين الفقرتين.

كما صوت مجلس النواب على اضافة فقرة (التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (۲۲) لسنة ٢٠١١) على جدول أعماله، لكنه لم يصوت على مقترح القانون بسبب رفع الجلسة.

وكانت قد أظهرت وثيقة، وردت لـ الخليج 365، جمع 120 توقيعاً نيابياً لإدراج "مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي" على جدول أعمال جلسة البرلمان.