الزيدي: البرلمان أمام تحد.. فهل سيمرر قانون هيئة الحشد الشعبي؟

الزيدي: البرلمان أمام تحد.. فهل سيمرر قانون هيئة الحشد الشعبي؟

بغداد - ياسين صفوان - وكتب الزيدي، في تدوينة له: "البرلمان العراقي أمام تحدي واختبار الوطنية فهل سيصدح الصوت الوطني لتمرير قانون هيئة الحشد الشعبي رغم الممانعة الغربية والرفض الامريكي؟".

وأضاف: "جميع القوى الوطنية امام هذا الاختبار للتعبير عن الرغبة الشعبية واستقلال القرار الوطني".

واتم: "الحشد ضمان السلم الاهلي وصمام استقرار العملية السياسية ويمثل تاريخا من التضحيات الشعبية التي يجب ان تكافأ وتحترم وتقدر".

