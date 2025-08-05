انت الان تتابع خبر الزيدي: البرلمان أمام تحد.. فهل سيمرر قانون هيئة الحشد الشعبي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب الزيدي، في تدوينة له: "البرلمان العراقي أمام تحدي واختبار الوطنية فهل سيصدح الصوت الوطني لتمرير قانون هيئة الحشد الشعبي رغم الممانعة الغربية والرفض الامريكي؟".وأضاف: "جميع القوى الوطنية امام هذا الاختبار للتعبير عن الرغبة الشعبية واستقلال القرار الوطني".

واتم: "الحشد ضمان السلم الاهلي وصمام استقرار العملية السياسية ويمثل تاريخا من التضحيات الشعبية التي يجب ان تكافأ وتحترم وتقدر".