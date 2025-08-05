انت الان تتابع خبر بعد 25 دقيقة على عقدها.. مجلس النواب يرفع جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "مجلس النواب قرر رفع جلسته التي عقدها اليوم".وخلال جلسة اليوم، صوت مجلس النواب على اضافة فقرة على جدول أعماله، تتضمن: "التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، والتصويت على رئيس مجلس الدولة"، قبل أن يتم التصويت على هاتين الفقرتين.

كما صوت مجلس النواب على اضافة فقرة (التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (۲۲) لسنة ٢٠١١) على جدول أعماله، لكنه لم يصوت على مقترح القانون بسبب رفع الجلسة.

وكانت قد أظهرت وثيقة، وردت لـ الخليج 365، جمع 120 توقيعاً نيابياً لإدراج "مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي" على جدول أعمال جلسة البرلمان.