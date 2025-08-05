اخبار العالم / اخبار العراق

جمع تواقيع نيابية لإدراج مشروع قانون الحشد الشعبي على جدول أعمال البرلمان

0 نشر
0 تبليغ

جمع تواقيع نيابية لإدراج مشروع قانون الحشد الشعبي على جدول أعمال البرلمان

انت الان تتابع خبر جمع تواقيع نيابية لإدراج مشروع قانون الحشد الشعبي على جدول أعمال البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة اطلعت عليها الخليج 365، موجهة إلى رئيس مجلس النواب، جاء فيها: "يرجى التفضل بالموافقة على إدراج مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي) على جدول أعمال الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثانية للسنة التشريعية الرابعة، الموافق 5 / 8 / 2025".

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم جلسة بحضور 169 نائباً.

ادناه الوثيقة:

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا