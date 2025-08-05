انت الان تتابع خبر السوداني يبحث مع وزير العمل اللبناني العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، اليوم الثلاثاء، وزير العمل اللبناني السيد محمد بهجت حيدر"، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطوّرات على الساحة اللبنانية، ومجمل الأوضاع في المنطقة.وشهد اللقاء – بحسب البيان - البحث في جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجالات الاقتصاد، والاتصالات، والاستثمار، والتسهيل المتبادل لعمل القطاع الخاص في كلا البلدين، وتفعيل مجلس الأعمال العراقي اللبناني، وتنظيم شؤون العمالة وانتقالها بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، حرص العراق على استقرار لبنان الشقيق، ووقوفه مع الشعب اللبناني في وجه كل التحديات والمنعطفات التي يواجهها بشجاعة، انطلاقاً من الموقف الثابت والمبدئي الحريص على سيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفض العدوان.

من جانبه، نقل الوزير محمد حيدر تحيات رئيس الوزراء اللبناني إلى سيادته، وتأكيد حكومته سعيها المستمر لتعزيز علاقات الشراكة البناءة مع العراق، وتوسعة التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

