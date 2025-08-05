انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يقرر رفع توصية للرئاسات الأربع للمضي بإقرار لائحة ضمانات نزاهة الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيان للاطار ورد لـ الخليج 365، انه "عقد اجتماعه الاعتيادي رقم (238) في مكتب الأمين العام لتحالف النهج الوطني، عبد السادة الفريجي، لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والإقليمية".

وأضاف ان "المجتمعين شددوا على ضرورة تضافر الجهود كافة لإنجاح مراسم الزيارة المليونية لأربعينية الإمام الحسين (ع)"، موضحا انه "تم بحث استعدادات مؤسسات الدولة للانتخابات النيابية المقبلة، وأكدوا أهمية توفير الدعم اللازم وإكمال الإجراءات كافة".

وذكر ان "الإطار التنسيقي قرر رفع التوصية إلى الرئاسات الأربع بالمضي في إقرار لائحة ضمانات نزاهة الانتخابات النيابية، بعد الأخذ بملاحظات السادة الأعضاء كافة".

