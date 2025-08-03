انت الان تتابع خبر انتقاد نيابي لجدول الترقيات: مواليد تسعينات برتبة لواء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس اللجنة كريم عليوي المحمداوي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "ترقية ضباط من مواليد التسعينات (أعمارهم 30-35 سنة) لرتبة "لواء" يعد استثنائياً في معظم الجيوش العالمية، ولكن تتطلب الرتب العليا خبرات ميدانية وإدارية متراكمة"، مبينا ان "استبعاد الضباط الأكبر سناً (خاصة من هم في نهاية خدمتهم) يثير شبهة إهدار للكفاءات المختزنة التي قد تسهم في تدريب الأجيال الجديدة".

وتابع ان "الترقيات ليست مكافأة فردية فقط، بل استثمار في مستقبل المؤسسة، (لذا يجب ترقية المستحقين من ذوي الشهداء والجرحى وكبار السن وذوي الخبرة أسوة بأقرانهم ولتحقيق العدالة والانصاف،)"، مشددا على "ضرورة "اعتماد سياسة توازن تعكس حكمة القيادة".

وشدد على ضرورة "الحفاظ على حقوق المستحقين، وتجدد الدماء دون قطيعة مع الماضي لان هذه القضية تستحق عملاً جاداً لبناء نظام ترقيات يحظى بثقة الجميع"، مطمئنا جميع المستحقين بأن "اللجنة ستتابع ملف الترقيات بشكل جدي ودقيق لغرض إعطاء كل ذي حقٍ حقه".

