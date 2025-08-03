انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته .. هذا ما تضمنته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ان "مجلس النواب رفع جلسته".وشهدت جلسة اليوم، تأدية عمار كاظم الشبلي اليمين الدستورية بديلًا عن عطوان العطواني، كما تم تأجيل التصويت على قانون مؤسسة السجناء السياسيين.

وانهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية. كما انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الدفاع المدني رقم (٤٤) لسنة ۲۰۱۳، بالإضافة إلى تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية، فضلاً عن انهاء تقرير ومناقشة مقترح قانون حماية وتحسين البيئة.

