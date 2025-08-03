اخبار العالم / اخبار العراق

عمار الشبلي يؤدي اليمين الدستورية نائباً بديلاً عن عطوان العطواني

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ان "عمار كاظم الشبلي ادى اليمين الدستورية بديلًا عن عطوان العطواني".

وكان عطوان العطواني يشغل منصب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، قبل أن يتم انتخابه من قبل مجلس محافظة بغداد كمحافظ للعاصمة.

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، قد اصدر في تموز الماضي، مرسوماً بتعيين عطوان العطواني محافظاً لبغداد.

